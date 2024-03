(Di giovedì 28 marzo 2024) Asono cominciati inell'area del nuovodella Roma, ma non c'èdie, secondo i comitati, non è stata effettuataa bonifica preventiva di eventuali ordigni esplosivi, così come richiesto dalla Soprintendenza.

Tiktoker vittima di body shaming in palestra: lo sfogo sui social diventa virale - “Ero sul tapis roulant e ad un certo punto ho iniziato a sentire caldo. Mi sono tolta la t-shirt e ho continuato a correre. Mi sono accorta che c’era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano ...tg24.sky

Iniziati i sondaggi archeologici per lo stadio a Pietralata, ma non c’è alcun cartello di inizio cantiere - A Pietralata sono cominciati i sondaggi archeologici nell'area del nuovo stadio della Roma, ma non c'è alcun cartello di inizio cantiere e, secondo i ...fanpage

sondaggio Fiavet: nelle agenzie la Pasqua significa soprattutto Italia - Non manca chi sceglie il Mar Rosso in Egitto che dopo un rallentamento a inizio anno sta riprendendo, essendo una meta molto amata dagli italiani. La scelta è però orientata a un pacchetto All ...travelquotidiano