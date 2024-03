Inizia il Triduo pasquale. La Messa del Giovedì Santo in diretta qui e su BgTv - SETTIMANA SANTA. Giovedì mattina alle 9,30 la Messa in Cattedrale: sarà in diretta su Bg Tv. E alle 21 si rinnova il rito della Lavanda dei piedi. Ecco tutti gli appuntamenti.ecodibergamo

28 marzo, è Giovedì Santo: perché si ricorda la lavanda dei piedi - Nel tardo pomeriggio, con la messa “in Coena Domini” ("nella Cena del Signore") Inizia il Triduo pasquale. Questa giornata è contrassegnata anche da un’altra celebrazione liturgica, che si tiene al ...lanazione

Triduo pasquale: Prato, le celebrazioni presiedute dal vescovo Nerbini - Il rito, con inizio è alle ore 16, è guidato da Nerbini e sarà seguito in diretta da Tv Prato. Alle 21, con ritrovo in piazza San Francesco, c’è la Via Crucis del vicariato centro storico guidata dal ...agensir