Infortunio Zirkzee | novità a sorpresa verso la Salernitana | le ultime

Ecco come si risistemerà il Bologna visto l’ Infortunio di Zirkzee . Dalla conferma Riccardo Orsolini alle sorprese Odgaard-Castro Come riportato oggi da Gazzetta.it, il Bologna deve compensare a ... (calcionews24)

Joshua Zirkzee scalda i motori per la volata Champions. L'attaccante è stato il trascinatore del Bologna che oggi è quarto con pieno merito e sembra essere la favorita per concludere la corsa tra ... (today)

Infortunio Kvaratskhelia, ecco la diagnosi: forte contrattura all'adduttore sinistro, i dettagli - Khvicha Kvaratskhelia è tornato a Castel Volturno dopo aver scritto la storia della Georgia qualificando la nazionale per la prima volta all'Europeo. L'esterno offensivo azzurro ha riportato però un ...tuttonapoli

Cor Sport – Ottimi segnali per il recupero di Zirkzee - Incoraggianti i segnali per la ripresa dell'olandese dall'Infortunio del quale era stato vittima contro l'Inter ...tuttobolognaweb

Verso la salernitana. Zirkzee domani può tornare in gruppo - Il ritorno di Zirkzee è vicino dopo l'Infortunio, potrebbe giocare a partita in corso con la Salernitana. Motta punta a farlo tornare in forma per la sfida con la Roma.msn