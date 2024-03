Infortunio Zirkzee | l’olandese spinge per il rientro

Infortunio Zirkzee , ecco le possibili soluzioni di Thiago Motta in attacco per compensare questa grave assenza nel Bologna L’ Infortunio di Zirkzee ha messo in seria difficoltà il Bologna che ... (calcionews24)

Ecco come si risistemerà il Bologna visto l’ Infortunio di Zirkzee . Dalla conferma Riccardo Orsolini alle sorprese Odgaard-Castro Come riportato oggi da Gazzetta.it, il Bologna deve compensare a ... (calcionews24)

Joshua Zirkzee scalda i motori per la volata Champions. L'attaccante è stato il trascinatore del Bologna che oggi è quarto con pieno merito e sembra essere la favorita per concludere la corsa tra ... (today)

Verso la salernitana. Zirkzee domani può tornare in gruppo - Il ritorno di Zirkzee è vicino dopo l'Infortunio, potrebbe giocare a partita in corso con la Salernitana. Motta punta a farlo tornare in forma per la sfida con la Roma.msn

GdS – Inter, per Arnautovic 10 milioni investiti male. Quello da prendere era Zirkzee - Tornato all'Inter dopo 13 anni, Marko Arnautovic non è riuscito fin qui a dare il contributo sperato: solo 4 gol fra tutte le competizioni e diversi infortuni che hanno minato il suo rendimento. La Ga ...fcinter1908

Bologna Fc, Karlsson è tornato in gruppo. Si decide su Zirkzee - La stagione dello svedese è stata un calvario tra infortuni e panchine: ora spera di convincere Motta nella volata finale per la Champions. Rientrati anche Calafiori e Fabbian dopo gli impegni con l’u ...ilrestodelcarlino