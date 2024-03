Infortunio Kvaratskhelia | contrattura all’adduttore | out contro l’Atalanta

Giunge direttamente da Castel Volturno la news circa Kvaratskhelia . Le condizioni del georgiano in vista dell’imminente Napoli-Atalanta . Napoli-Atalanta si avvicina, e in casa azzurra cresce la ... (spazionapoli)

Il georgiano Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato per smaltire la contrattura e non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta . NOTIZIE CALCIO Napoli – Il Napoli ha diramato il ... (napolipiu)

Napoli-Atalanta, prepartita: le formazioni ufficiali - ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, ZAppacosta; Pasalic; Miranchuk; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini ...tuttonapoli

Napoli-Atalanta LIVE - Napoli-Atalanta (calcio d`inizio alle ore 12:30 in diretta su Dazn) è l`anticipo che apre la 30esima giornata di campionato in Serie A. I bergamaschi si presentano.calciomercato

Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro l’Atalanta in campionato, già striscia record di successi consecutivi per i partenopei contro la Dea in Serie A – tra le squadre attualmente nel ...sport.sky