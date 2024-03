Infortuni | scoppia serbatoio in officina auto nel Milanese | 22enne gravemente ustionato

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Un ragazzo di 22 anni è rimastoferito a seguito dello scoppio di unall’interno dell’di una concessionariadi Liscate, nel.L’incidente si è verificato alle 11.30 di stamane. Il ragazzo ha riportato ustioni di secondo grado al volto e di primo grado alle mani.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che hanno soccorso la vittima e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale. L'articolo CalcioWeb.

