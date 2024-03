Incontro-concerto a Palazzo Roderio sulla vita e le opere di Galileo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) La Società Astronomica Lunae, in collaborazione l’Associazione Astrofili Spezzini, col patrocinio dal Comune di Sarzana, organizza una conferenza-che avrà come oggetto ‘Lae ledel grande astronomo, filosofo, matematico, fisico e musicista,Galilei’. L’si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Sarzana, stasera alle 21. L’intervento è parte del progetto ‘tra Astronomia, Letteratura e Musica’. "La mathematica è l’alfabeto in cui Dio ha scritto l’Universo". Queste parole sono state pronunciate daGalilei e rivelano molto su di lui, considerato il padre della scienza moderna perché introdusse il metodo scientifico, basato sull’osservazione oggettiva della realtà. Il metodo scientifico introdotto da ...