Incidente in A1 | tamponamento tra due camion a Firenze | traffico nel caos verso nord

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 –in A1. È successo oggi pomeriggio, intorno alle ore 15, nel tratto dell’autostrada aal km 281 in direzione. In base alle prime informazioni si tratta di untra due. Uno dei due conducenti è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Complicate le operazioni dei pompieri arrivati con tre automezzi di cui una autogru. I vigili del fuoco hanno liberato l’accesso a uno dei due mezzi pesanti consentendo ai sanitari del 118 di stabilizzare e immobilizzare il conducente. Ildopo l’è andato nel caso. Si registrano 4 chilometri di coda traScandicci e il bivio per ...

