Incendio doloso del Principe | nuovo sopralluogo fra le macerie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 28 marzo 2024 – Dovrebbe tenersi nelle prossime ore un, da parte della squadra di polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco e del gabinetto di polizia scientifica del commissariato, all’interno degli degli spazi, distrutti da un, nella parte storica del complesso Kursaal, dove sorgeva Il locale ’’. L’autorità giudiziaria sta coordinando un’indagine per le ipotesi di reato diaggravato dal fatto di essere stato scatenato all’interno di un pubblico esercizio confinante con altre attività simili, aumentando il rischio di coinvolgere persone, effrazione e danneggiamenti. Anche la prefettura ha confermato che la ricerca del responsabile è in corso. La persona che, dopo essere penetrata nel ...

La coincidenza è quantomeno sospetta. E per questo le indagini proseguono per capire se la natura dell’ Incendio che ha bruciato e completamente distrutto il Mecs, un chiostro storico di Capocotta, ... (lanotiziagiornale)

Incendio doloso a Bultei: bruciati tre mezzi di movimento terra - Incendio doloso alla periferia di Bultei, dove sono stati dati alle fiamme tre mezzi di movimento terra. Bruciati un escavatore, una gru e una pala, utilizzati da una ditta di Pattada che stava ...unionesarda

Emergenza incendi in Messico, già bruciati 22mila ettari - Sono più di 100 gli incendi forestali attivi nel territorio messicano. Lo ha rivelato il presidente Andres Manuel Lopez Obrador in una conferenza stampa. (ANSA) ...ansa

A Lecce altre auto incendiate in via Pistoia, quarto episodio da gennaio. I residenti: "Siamo esasperati" - Anche perché ci sono pochi dubbi sulla matrice del rogo. È dolosa. Anzi, del doppio Incendio di due auto divampato in via Pistoia, estrema periferia del capoluogo salentino, nel quartiere popolare di ...bari.repubblica