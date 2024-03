Incastrati 3 non ci sarà | perché la serie di Ficarra e Picone si conclude con la seconda stagione | stasera 28 marzo su Canale5

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024)3 non ci: latv disiil 28con gli ultimi episodi della. Dopo la prima parte, in onda martedì 26vedremo i restanti tre episodi.2 comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora,e intrappolati in unadi vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo ...