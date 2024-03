Inaugurato il laboratorio GOOD AI | per una Intelligenza Artificiale “buona”

(Di giovedì 28 marzo 2024) PISA – Taglio del nastro perAI, ilmultidisciplinare dell’Università di Pisa per lo studio e lo sviluppo di sistemi di “, che soddisfino, cioè, non solo criteri di accuratezza ed efficienza, ma anche di trasparenza, sicurezza ed eticità. Ilha sede presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Ateneo pisano, e vede la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mi chiamo Sophia: sono un androide Lo Spettacolare Robot Felino presto a Montreal App stalking: occhio alle reali intenzioni Risolto il cubo di Rubik dall’FaceApp, a luglio boom di download Nuova telecamera Bosch ...

Ha preso il via in questi giorni nell'Auditorio "Marcello Gigante" dell'Istituto di Istruzione Superiore "Perito - Levi" di Eboli , diretto dalla prof. Laura Cestaro , un calendario di Laboratori a ... (gazzettadisalerno)

Diversità nella scienza, parità di genere a Scienza e virgola - Scienza e Virgola propone sei giorni di incontri e dialoghi intorno alla letteratura scientifica, con molte novità editoriali, ma anche spettacoli, proiezioni e laboratori. L'edizione sarà inaugurata ...ansa

"Uno spazio di aggregazione e ascolto per i giovani": a Bari Inaugurato Lab - Apertura ufficiale per il 'laboratorio Adolescenti Bari' in via Capruzzi, nato dalla collaborazione tra l'assessorato al Welfare e l'istituto Unicredit ...baritoday

Uno spazio sicuro per le donne in fuga dai carnefici, Inaugurato ad Ospedaletto un appartemento di pre-accoglienza - Un appartamento di Pre-Accoglienza, attivato grazie al progetto ToBreakFree, realizzato grazie al contributo di Fondazione Prosolidar. E' stato Inaugurato questa mattina presso la casa di accoglienza ...corriereirpinia