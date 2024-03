(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano – Il rito delladei, che quest'anno ha coinvolto dodici membri dei Consigli Pastorali delle parrocchie e comunità pastorali di Milano, come sempre ha preceduto lain Coena Domini neldi Milano presieduta dall’Arcivescovo Mario. Si è aperto così il, che celebra gli eventi del Mistero della Pasqua di Gesù Cristo. Come dice la parola “” (dal latino triduum) si tratta di un periodo di tre giorni consecutivi. Ilè un tempo liturgico, non è una solennità. Nell'omelia della celebrazione eucaristica l'Arcivescovo ha fatto riferimento al "" che oggi sembra così diffuso nella società e di cui si trova ...

In Duomo la Lavanda dei piedi e la messa che apre il Triduo pasquale. Delpini parla del “male oscuro” - Milano, nell’omelia l’arcivescovo ha spiegato che per uscire dalla tristezza, dal tormento interiore, “bisogna seguire l’esempio di Gesù” ...ilgiorno

In Duomo l’Arcivescovo presiede la Messa Crismale - Si è svolta, oggi giovedì 28 marzo, in Duomo la Messa Crismale presieduta dall’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, in ...resegoneonline

Settimana Santa, le celebrazioni della Chiesa di Napoli: scelto un luogo simbolico per i giovani per la Via Crucis - Oggi alle 18.30, l’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, presiederà nella Chiesa Cattedrale, la messa nella cena del Signore e procederà al rito della Lavanda dei piedi. Dopo l’esperienza dello ...napolitoday