In coma per 17 giorni Due condanne a 4 anni

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un sasso lanciato che colpì la testa di un giovane e poi un pugno, dopo una lite in un locale di Castellarano (Reggio Emilia). Quel ragazzo, Giuseppe Checchia di Modena, oggi 21enne, rimase inper diciassette. Della violenta aggressione, avvenuta all’uscita dalla discoteca Rockville nella notte del 9 ottobre 2022, dovevano rispondere il 22enne Eugenio Vernucci, di Sassuolo, e il 19enne Kevin Coppolecchia, residente a Castellarano, a processo con rito abbreviato. Per loro il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva chiesto pene severe: 16per Vernucci, che scagliò la pietra, e 9per l’altro, che diede il pugno, ritenendoli responsabili di tentato omicidio, con due aggravanti. Futili motivi, perché Checchia sarebbe stato colpito perché aveva cercato di fare da paciere tra i contendenti ...

