In Campania attesi 266mila turisti | nuovo boom per i giorni di Pasqua

(Di giovedì 28 marzo 2024) Per idiè previsto unco per Napoli e ladove sonoco neidiper Napoli e la. Le stime del centro studi di Confesercentiparlano chiaro. Nella regione sono, per un fatturato totale di 92

nuovo boom turisti co nei giorni di Pasqua per Napoli e la Campania. Le stime del centro studi di Confesercenti Campania parlano chiaro: i dati sono importanti e lusinghieri. Nella nostra regione ... (ildenaro)

Tempo di lettura: 5 minutiNuovo boom turisti co nei giorni di Pasqua per la Campania . Le stime del centro studi di Confesercenti Campania parlano chiaro: i dati sono importanti e lusinghieri. Nella ... (anteprima24)

Caserta. Nuovo boom turisti co nei giorni di Pasqua per Napoli e la Campania . Le stime del centro studi di Confesercenti Campania parlano chiaro: i dati sono importanti e lusinghieri. Nella nostra ... (casertanotizie)

Pasqua a Napoli, record di presenze per il weekend: «Previsti 266mila turisti» - Nuovo boom turistico nei giorni di Pasqua per Napoli e la Campania. Le stime del centro studi di Confesercenti Campania parlano chiaro. Nella regione sono attesi 266mila turisti, per un ...ilmattino

Verde urbano, flashmob di Legambiente contro il degrado - Volontari di Legambiente, associazioni e cittadini hanno promosso un flashmob al largo San Giovanni a Carbonara nei pressi del parco Re Ladislao, un parchetto piccolo che per anni ...ilmattino

In Campania attesi 266mila turisti, affari oltre 90 milioni - Nuovo boom turistico nei giorni di Pasqua per Napoli e la Campania. Le stime del centro studi di Confesercenti Campania parlano chiaro. Nella regione sono attesi 266mila turisti, per un fatturato tota ...ansa