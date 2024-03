In 30 secondi mi hanno rubato l' auto | anche guardando il video non so come sia possibile

(Di giovedì 28 marzo 2024) Trentadue. Poco più di mezzo minuto per portarsi via un’mobile. Tanto ci ha messo un malvivente a rubare un’Alfa Romeotestimoniano le immagini dellecamere di sorveglianza che un lettore ha inviato alla redazione di RomaToday. Il furto nella mattinata di mercoledì 27 marzo...

Nei giorni scorsi, Giorgia Meloni ha dato una bella lezione agli Elkann , che l'avevano accusata di aver messo l'Italia in vendita dalle pagine di "La Repubblica", rotocalco turbomondialista e voce ... (ilgiornaleditalia)

I gol di Baumgartner e Wirtz nelle amichevoli Slovacchia- Austria e Francia- Germania arrivano a tempo di record (quello dell' Austria co) e sono uniti da uno stesso filo conduttore. Basta vederli per ... (fanpage)

Una Ferrari Daytona SP3 'Tailor Made' dagli effetti speciali: ... oltre che di distizione, ma per quel che mi riguarda, le tinte classiche della carrozzeria hanno ... Le prestazioni sono al top, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in ...

Xiaomi SU7 debutta ufficialmente in Cina. Ecco quanto costa: Per portare sul mercato la sua berlina elettrica sono stati realizzati 576 prototipi che hanno ... Velocità massima di 210 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi ed autonomia di 700 km ma ...