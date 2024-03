Imprenditori | poca fiducia Ma crescono le attività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Se si dovesse usare una parola per esprimere un prospetto per il 2024, la maggior parte deglipisani direbbe "preoccupazione". È questa la fotografia che emerge dall’ultima indagine condotta da Format Research per Confcommercio a livello regionale che interessa le oltre 20mila aziende del comparto commercio, turismo e servizi di Pisa e provincia. Nonostante un 2023 chiuso in positivo tra nuove aperture e chiusure, il nuovo anno si conferma all’insegna della preoccupazione per le imprese del territorio pisano, soprattuttutto sul fronte della, dei ricavi e dell’accesso al credito. "A preoccupare per il 2024 - commenta Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Provincia di Pisa - sono soprattutto la difficoltà delle imprese a far fronte al proprio fabbisogno finanziario e, allo stesso tempo, a ricorrere agli istituti di ...