Immobile | addio alla Lazio | scelto il sostituto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 28 marzo 2024) Serie A, il bomber pronto a lasciare la. Il nome delc’è, situazione incerta per il club. I maggiori campionati europei sono attualmente ai box. Spazio alle nazionali, che in questi giorni si sono prese la scena e hanno disputato gare amichevoli in vista dei tornei estivi. Serie A, Premier League e le altre competizioni sono pronte a ripartire e lo faranno a ridosso del giorno di Pasqua. La 30esima giornata del campionato italiano verrà divisa tra sabato e lunedì, con il big match trae Juventus che vedrà l’esordio di Igor Tudor contro la sua ex squadra. Nella giornata di oggi arriva la notizia che lascia stupiti i tifosi biancocelesti, in vista della supersfida. Infatti, a fine stagione potrebbero cambiare diverse cose per i biancocelesti e lo faranno a partire dall’inizio del calciomercato. Ciro ...