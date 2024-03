Ilaria Salis resta in cella | no ai domiciliari Tajani | Politicizzare non aiuta

(Di giovedì 28 marzo 2024)torna in aula a Budapest, dove è detenuta da 13 mesi con l'accusa di avere aggredito tre militanti di estrema destra, e come nell'udienza del 29 gennaio è accompagnata da un'agente che la guida con una catena, manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie. Ad assistere al processo c'è una delegazione di parlamentari italiani oltre che un gruppo di legali e amici della donna. I giudici hannoi deciso cheresterà in: il tribunale di Budapest ha respinto infatti la richiesta di passare aiin Ungheria, presentata dai legali della trentanovenne in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito due esponenti di estrema destra. "non potrebbe far male a una mosca né fuggire in nessun modo da quest’aula di ...

