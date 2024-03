Ilaria Salis resta in carcere | Schlein | “Schiaffo irricevibile Giorgia Meloni reagisca subito”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Budapest, 28 marzo 2024 –resterà ina Budapest. Lo hanno deciso i giudici ungheresi. Una decisione che, unitamente alle immagini del suo arrivo in tribunale con ceppi e manette, fa esplodere nuovamente il dibattito-polemica politico. In particolare con l’opposizione che attacca il presidente del consiglio. “resterà ina Budapest. Dopo essere stata portata ancora una volta in Aula catene ai polsi, alle caviglie e guinzaglio, oggi i giudici ungheresi hanno deciso anche di negarle gli arresti domiciliari. Unoai diritti di una persona detenuta, di una nostra connazionale. Ci aspettiamo che il governo di...

Ilaria Salis torna in aula a Budapest , dove è detenuta da 13 mesi con l'accusa di avere aggredito tre militanti di estrema destra, e come nell'udienza del 29 gennaio è accompagnata da un'agente che ... (ilfoglio)

Ilaria Salis , la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, resta in carcere. Il tribunale ha respinto la richiesta di ... (open.online)

Anche Zerocalcare era presente oggi a Budapest , per la seconda udienza del processo a carico di Ilaria Salis , la 39enne da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti ... (open.online)

Caso Salis, il padre: “Il governo italiano si faccia un esame di coscienza”. Schlein: “Schiaffo irricevibile, Meloni reagisca subito” - Ilaria è molto delusa. Noi non ci arrendiamo, troveremo un modo per tirarla fuori di lì, ma il governo italiano ora faccia un esame di coscienza». A parlare è Roberto Salis, il padre di Ilaria, appena ...msn

Ungheria: Bonelli, 'Salis di nuovo in catene, Meloni condanni' - Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Il modo in cui l’Ungheria continua a trattare Ilaria Salis, portandola in Tribunale al guinzaglio, è inaccettabile: il governo Meloni superi le reticenze dovute alla sua ...lagazzettadelmezzogiorno

Caso Salis: Orlando, 'italiana in catene schiaffo di Orban a Italia' - Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Comunque la si pensi in generale e in particolare riguardo alla vicenda di Ilaria Salis in catene, al guinzaglio c’è un italiana. Non c’è solo una violazione dei diritti ...lagazzettadelmezzogiorno