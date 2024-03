“C’è una direttiva dell’Ue del 2009 che prevede una collaborazione in materia giudiziaria anche sull’applicazione di misure alternative al carcere come i domiciliari. L’hanno fatta gli Stati, non i ... (notizie)

Rifiutata la richiesta degli avvocati che difendono Ilaria Salis : all’attivista italiana, in cella ormai da 13 mesi, non sono stati concessi i domiciliari . «Sussiste il pericolo di fuga», ha ... (open.online)

Ilaria Salis per il Pd è come Nelson Mandela - La chiamano familiarmente “Ilaria”, come Anita la moglie di Garibaldi. Qualcuno tra i dem la vorrebbe pure candidare alle europee. La descrivono come Spinelli a Ventotene, ma è soltanto una ragazza co ...ilfoglio

Caso Ilaria Salis, appello del sindaco Pilotto al ministro Tajani dopo il no ai domiciliari in Ungheria - Appello del sindaco di Monza Paolo Pilotto ad Antonio Tajani, ministro degli Esteri, per Ilaria Salis dopo il no ai domiciliari in Ungheria.ilcittadinomb

Acerbo (Rc) sul caso Salis: “Ilaria in catene entra in aula" - Una delegazione di Rifondazione Comunista, guidata dal segretario nazionale Maurizio Acerbo, è stata oggi a Budapest per assistere a una nuova udienza del processo a Ilaria Salis, nostra connazionale ...abruzzoindependent