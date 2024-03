Ilaria salis | negati i domiciliari | in aula ancora con manette e catene | giudice | “esiste pericolo di fuga”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nella capitale ungherese, la vicenda giudiziaria di, l'insegnante italiana detenuta da oltre un anno, continua a tenere banco, esponendo tensioni e interrogativi non solo sul piano legale, ma anche su quello diplomatico e dei diritti umani. La 39enne, rimasta in carcere a Budapest nonos

Ilaria Salis , la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, resta in carcere. Il tribunale ha respinto la richiesta di ... (open.online)

Anche Zerocalcare era presente oggi a Budapest , per la seconda udienza del processo a carico di Ilaria Salis , la 39enne da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti ... (open.online)

Budapest, 28 marzo 2024 – Ilaria Salis resterà in carcere a Budapest. Lo hanno deciso i giudici ungheresi. Una decisione che, unitamente alle immagini del suo arrivo in tribunale con ceppi e ... (quotidiano)

salis, PD: GRAVE VIOLAZIONE DIRITTI, GOVERNO INTERVENGA (2) - Roma, 28 mar - “Il rifiuto dei domiciliari a Ilaria salis è un atto gravissimo che purtroppo conferma tutte le nostre preoccupazioni sulla gestione di questa vicenda anche da parte del governo ...9colonne

Ungheria: Bonelli, 'salis di nuovo in catene, Meloni condanni' - Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Il modo in cui l’Ungheria continua a trattare Ilaria salis, portandola in Tribunale al guinzaglio, è inaccettabile: il governo Meloni superi le reticenze dovute alla sua ...lagazzettadelmezzogiorno

Caso salis: Orlando, 'italiana in catene schiaffo di Orban a Italia' - Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Comunque la si pensi in generale e in particolare riguardo alla vicenda di Ilaria salis in catene, al guinzaglio c’è un italiana. Non c’è solo una violazione dei diritti ...lagazzettadelmezzogiorno