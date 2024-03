Ilaria Salis in manette e catene in tribunale Caos fuori | Ti spacchiamo la testa | Zerocalcare nel mirino

(Di giovedì 28 marzo 2024), detenuta in Ungheria con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti, è arrivata stamani in Aula aldi Budapest per un'udienza, ancora in, come era avvenuto a gennaio. Lo mostrano dei video diffusi sui social. E l'udienza del processo si sarebbe aperta tra le tensioni con un gruppo di estremisti di destra chedalavrebbe minacciato l'interprete della famigliae alcuni di italiani sbarcati in Ungheria per sostenere, come ad esempio. A quanto pare sarebbero volati insulti e qualche minaccia: "Vila", avrebbero urlato gli estremisti allo stessoe ...

Ilaria Salis , la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, è tornata in aula per la seconda udienza del processo a suo ... (corriere)

Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula ... (leggo)

Salis ancora in aula in catene, amici e legali minacciati - È entrata così in aula Ilaria Salis, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest, per la seconda udienza del processo in cui è accusata di aver aggredito tre militanti di estrema ...ansa

Ilaria Salis portata di nuovo in catene in tribunale a Budapest: ha mani e piedi legati - Ilaria Salis, Ungheria "sorpresa" per l'ingerenza dell'Italia sul caso: "Non è una martire" "È sorprendente che dall'Italia cerchino di interferire con un caso giudiziario ungherese". Sono le parole ...youmedia.fanpage

Per l’attivista ancora manette ai polsi e catene alle caviglie - Ilaria Salis, la 39enne docente milanese in carcere a Budapest, in aula con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra ...laregione.ch