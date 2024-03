Ilaria Salis | il padre Roberto | «A questo punto mi rivolgerò al Quirinale»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 28 marzo 2024) «Adovrò fare una chiamata alper cercare di avere una mano dal presidente della Repubblica». A parlare è ildi, intervistato a Piazza pulita su La7. L’uomo si è collegato con la trasmissione di Corrado Formigli dall’aeroporto di Budapest, dopo aver assistito ad una udienza del processo nel corso del quale sono stati rifiutati i domiciliari alla figlia. «Non so più cosa farne degli appelli al governo italiano», ha detto ancora. L’attivista italiana è in cella dal febbraio 2023. E ci rimarrà perché, per il giudice Jozsef Sós ci sarebbe «sempre il pericolo di fuga». «Oggi non ho ricevuto nessuna chiamata dalle istituzioni italiane. Al processo era presente solo l’ambasciatore Iacoangeli e sette ...