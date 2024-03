Ilaria Salis di nuovo in tribunale in manette e catene | il legale e gli attivisti minacciati da estremisti di destra

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dicon leai polsi. Dicon i ceppi e lealle caviglie. E dicon una catena tirata da un agente, come se fosse un guinzaglio.è tornata in aula esattamente nelle stesse condizioni del 29 gennaio. Nulla è cambiato, nonostante le (timide) rimostranze del governo italiano. La 39enne italiana, da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema, è tornata in un’aula dinelle stesse terribili condizioni di quasi due mesi fa.ha intanto autorizzato la stampa italiana, con una lettera scritta da lei stessa a mano, a pubblicare le foto che la ritraggono in. La seconda udienza per ...

