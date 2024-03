Ilaria Salis di nuovo in manette video | negati i domiciliari Schlein vuole candidarla per darle l’immunità

(Di giovedì 28 marzo 2024), a processo oggi a Budapest, accusata di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista nella capitale ungherese l’11 febbraio 2023, è entrata in aula in catene anche in questa occasione, come già nell’udienza precedente che aveva sollevato grandi polemiche. Molti iche mostrano le immagini della donna con ceppi ai piedi e catene ai polsi. Il giudice ha poi detto no alla richiesta per ipresentata dai legali. La sinistra in Turchia a sostegno diIn aula c’erano diversi parlamentari di sinistra ed ovviamente immediate sono state le reazioni alla vista della detenuta in. Dal governo, invece, è arrivato l’invito alla calma. “Mi auguro chepossa essere ...

Ilaria Salis resterà in cella in Ungheria. La donna è comparsa in tribunale davanti al giudice ungherese , che ha deciso di negarle gli arresti domiciliari. A colpire sono le immagini arrivate dal ... (iltempo)

Ilaria Salis in tribunale a Budapest , oggi 28 marzo 2024, di nuovo con le manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio, esattamente come ... (firenzepost)

Ilaria Salis resta in cella : il tribunale di Budapest ha respinto infatti la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai legali della trentanovenne in carcere da 13 mesi con ... (quotidiano)

Ungheria: Tajani, 'scontro politico non favorisce la Salis, invito a non politicizzare' - Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Mi auguro che Ilaria Salis possa essere assolta... oggi era in aula nuovamente in manette e catene, certamente non è un bel modo dato che non c'è pericolo di fuga, ma ...lagazzettadelmezzogiorno

Ilaria Salis non andrà agli arresti domiciliari, resterà in carcere a Budapest: la reazione del padre in aula - Negati gli arresti domiciliari a Ilaria Salis, resterà in carcere a Budapest dopo la richiesta degli avvocati respinta dal giudice: la reazione del padre Roberto ...notizie.virgilio

Ilaria Salis resta in carcere: negati i domiciliari. La maestra in aula a Budapest, catene e manette ai polsi - Ilaria Salis, negati i domiciliari alla docente italiana in carcere a Budapest. Il giudice ungherese Jozsef Sòs ha stabilito che la 39enne dovrà rimanere ancora nel carcere ...ilmessaggero