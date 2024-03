Ilaria Salis di nuovo al guinzaglio | Fratoianni e Zerocalcare minacciati a Budapest VIDEO

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Dinelle condizioni che hanno suscitato indignazione, scatenato polemiche, coinvolgendo anche i governi.con manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie. E poi il… Quello con cui diè stata trascinata nell’aula del tribunale così come è avvenuto lo scorso 29 gennaio. Nulla è cambiato nella gestione della detenuta italiana in Ungheria, davanti alla corte per la nuova udienza del processo in cui è accusata di avere partecipato all’aggressione di tre militanti di estrema destra a.Ancora catene e ceppi. pic.twitter.com/qnl1gMhtkL— Niccolò Zancan (@NiccoloZancan) March 28, 2024 La 39enne docente milanese ha già trascorso 13 ...

