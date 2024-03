Ilaria Salis ancora in manette e catene all’arrivo al tribunale di Budapest Gli amici minacciati da estremisti di destra – Il video

Ilaria Salis , la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, è tornata Oggi in aula per la seconda udienza del processo ... (corriere)

Potrebbe esserci un po' di luce nel «pozzo profondissimo» nel quale è caduta Ilaria Salis , oppure potrebbe essere un’altra giornata in cui finirà «per precipitare più in profondità»: toccherà al ... (gazzettadelsud)

Ilaria Salis di nuovo in catene, gli amici minacciati fuori dal tribunale - Ilaria Salis è tornata nell’aula di tribunale di Budapest di nuovo in catene: si è aperta così la nuova udienza nei confronti della 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere in Ungheria con ...tpi

Ilaria Salis di nuovo in catene in aula - Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio, esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula Ilaria Salis, la ...rainews

La lettera di Ilaria Salis: 'Autorizzo la pubblicazione delle mie foto in manette' - È entrata così in aula Ilaria Salis, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. 2 di 9 foto Salis in aula ancora con ...ansa