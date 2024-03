Il week-end al cinema | arriva il film “I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà”

(Di giovedì 28 marzo 2024)al“Idi”. Il, che approda nelle sale giovedì 28 marzo, racconta la speciale amicizia di duesullo sfondostriscia didurante la seconda Intifada (2003). Altra novità sul grande schermo è costituita da “Un mondo a parte”, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Godzilla e Kong – Il nuovo impero”, “Il teorema di Margherita”, “Nimic” e “Ho sposato mia madre”,sull’amore dei figli verso i genitori che hanno l’Alzheimer. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Priscilla”, “Kung Fu Panda 4”, “May december” e “Another end”. Ecco tutte ...

Previsioni turistiche positive per Pasqua: Rimini località più in crescita post Covid grazie agli stranieri - “Le previsioni turistiche per la Pasqua 2024 sono positive” esordisce in una nota stampa il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad parlando di “sensazioni incoraggianti” riflettendo un’apertura del 2024 ...altarimini

Ancora piogge al Nord Per il week end pasquale l’Italia sarà spaccata in due - Per la protezione civile oggi ci sarà allerta gialla in otto regioni dal Veneto alla Campania. Durante il week end pasquale instabilità al Nord e bel tempo al Sud e nelle Isole ...corriere

Agriturismo in Puglia, si avvicina il 'tutto esaurito' per Pasqua: "Strutture al completo nel Barese" - Il presidente dell'Osservatorio Agriturist di Confagricoltura, Giovanni Scianatico: "Buona risposta anche per le masserie di Bari e Bat. Sono sempre di più le famiglie e le comitive di giovani ad aver ...baritoday