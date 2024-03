Il web diviso sull’amicizia tra Angelica e Perla | ecco cosa ne pensano i lettori

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 28 marzo 2024)nedi 361 Magazine dell’amicizia trahanno risposto Il Grande Fratello è terminato e come ogni finale che si rispetti c’è stata la festa organizzata dal Grande Fratello in cui molti gieffini hanno partecipato e si sono rivisti con gioia. Tra questi anche e soprattutto, che dentro la casa avevano instaurato un bel legame. Ma c’è chi non crede molto a questa amicizia nata in soli 15 giorni. C’è chi invece pensa che sia autentica e bellissima. Lo abbiamo chiesto ai nostri: “Che ne pensate dell’amicizia tra?”. Tantissimi hanno risposto alla domanda e il “giudizio” è praticamente a metà. Come ...