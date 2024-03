Il volto molto umano della resistenza ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ladell’all’aggressione russa è stata una sorpresa per molti opinionisti e commentatori internazionali. In, invece, la maggior parte delle persone è rimasta sorpresa non tanto dalladei loro concittadini quanto proprio dalle reazioni di quei commentatori che non credevano in una risposta di questo tipo. Come scrive Olesya Khromeychuk: «Nel 2022, dopo l’invasione su vasta scalaRussia, l’ha offerto al mondo una nuova narrazione su se stessa: non era più percepita come una nazione di gente in giacca di pelle proveniente dai confini dell’Europa, governata da oligarchi loschi con grandi portafogli e poco stile. Era invece una nuova incarnazione del coraggioso Davide che non aveva paura del mostruoso Golia. La narrazione quindi ha preso ...