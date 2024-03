Il video di Ilaria Salis di nuovo in catene | la 39enne scortata in tribunale da agenti col passamontagna

(Di giovedì 28 marzo 2024)è diin. Lamilanese, da 13 mesi in carcere in Ungheria, è stataquesta mattina inper l’udienza., come si vede nelgirato dal segretario di Rifondazione comunista, Maurizio Acerbo, èdacol; oltre alle manette ai polsi, ha lealle caviglie e una catena posta sulla parte posteriore del corpo, tenuta da una guardia carceraria a mo’ di guinzaglio. “È una vergogna – ha scritto Acerbo, a Budapest con alcuni parlamentari italiani – non sono stati i giudici ma il governo a imporre questo trattamento disumano e degradante che non ha alcuna giustificazione relativa alla ...

