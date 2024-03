Il viaggio di Meloni in Libano guarda alle crisi globali La versione di Pirozzi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Sono giorni difficili in Medio Oriente, in Europa, sono giorni difficili a livello mondiale. Intere aree del pianeta si sono di colpo incendiate e quando c’è un incendio il rischio è sempre lo stesso, che le fiamme volino troppo velocemente da un albero all’altro e che alla fine l’incendio non si riesca a domare”. Questa la metafora scelta da Giorgiadinanzi ai contingenti militari italiani operanti in, a conclusione della visita di due giorni che l’ha vista incontrare il primo ministro della Repubblica libanese, Najib Mikati. Qui Beirut Il bilaterale è servito per ribadire la vicinanza italiana al Paese accanto allo sforzo teso ad impedire che il conflitto a Gaza si allarghi a macchia d’olio, in un’area già zavorrata da molteplici problematiche come lafinanziaria, il ruolo ideologico di Hezbollah, gli effetti non ...