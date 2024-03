Il via al cantiere sulla strada 436 Un’arteria più sicura e transitabile | Sarà un collegamento strategico

Bergamo. prosegue il cantiere per l’estensione della rete del Teleriscaldamento in città: è il turno di via Grossi, nel tratto compreso tra la via Promessi Sposi e via Cavalli. I lavori avviati a ... (bergamonews)

Bergamo. prosegue il cantiere per l’estensione della rete del Teleriscaldamento in città: è il turno di via Grossi, nel tratto compreso tra la via Promessi Sposi e via Cavalli. I lavori avviati a ... (bergamonews)