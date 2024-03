Il toccante addio di Lorenzo Rossi | figlio di Vasco | a mamma Gabriella

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 28 marzo 2024) A poche ore dall'annuncio della scomparsa di Sturani, è arrivata su Instagram la commovente lettera delche «Gabri» ha avuto a sedici anni dal rocker di Zocca: «Non ero pronto, non così, non in 10 giorni»