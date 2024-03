Il Tennacola non si muove da qui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ieri pomeriggio, l’assemblea dei sindaci delSpa e per il Cda, presieduto da Luciano Biondi (Rapagnano), l’occasione per fare chiarezza sulla questione della nuova sede "che, così come sollevata dal Pd di Sant’Elpidio a Mare non ha alcun fondamento" afferma il vicepresidente Antonio Albunia (membro eletto in rappresentanza di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare). Stando a quanto sostiene il Cda (che avrebbe spiegato la situazione anche all’assemblea dei sindaci dei 26 Comuni fermani e maceratesi che ricadono nel bacino del) non ci sono mai stati dubbi sul fatto che la nuova sede sarà realizzata nel lotto della zona Brancadoro, a Sant’Elpidio a Mare. "E nessun Comune sta tentando lo scippo. Rapagnano non è mai stata un’ipotesi. Tra l’altro, la sede dela Sant’Elpidio a Mare è blindata dallo Statuto, ...