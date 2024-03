Il simbolo di Bologna a rischio Garisenda come la torre di Pisa Saranno usati gli stessi tralicci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Due ’tte’ in mezzo alle Due Torri per antonomasia. Si presenterà in questo modo il panorama del centro di, dopo che il Comune avrà messo in sicurezza lainstallando igià utilizzati per ’raddrizzare’ ladi. La decisione conservativa, sia dal punto di vista dell’obiettivo ingegneristico, sia del riciclo di macchinari già utilizzati in precedenza, è stata comunicata ieri dal sindaco Matteo Lepore. "Dovremo mettere in sicurezza launa volta per tutte – ha ribadito il primo cittadino –, per questo la messa in sicurezza sarà fondamentale: dovremo passare dall’attuale allerta gialla al verde" del pericolo scampato. Budget per ora top secret – ma sicuramente non basteranno i 5 milioni di euro già assegnati dal ministero della ...