Il ritorno di Marzio Favini | l’ex sindaco si prepara alle amministrative

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 28 marzo 2024 - Dopo gli annunci di Katia Cecchinelli per il centro sinistra e la lista civica di Gherardo Ambrosini spunta anche il terzo candidatodel Comune di Castelnuovo Magra. Le voci che si erano registrate nelle scorse settimane hanno quindi trovato la conferma esarà nuovamente in gioco per il ruolo di. Un prestigioso incarico che ha ricoperto per due mandati fino al 2015 preceduto desperienze come giovanissimo assessore a partire dal 1990. Una figura conosciutissima, da sempre rappresentante della sinistra castelnovese nelle diverse denominazioni, fino all’ultima esperienza con il Partito Democratico. Dal 2015 dopo la chiusura del secondo mandato e il subentro di Daniele Montebello che era un consigliere della ...