Il richiamo della natura Volontari in campo contro i grandi predatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pratovecchio (Arezzo), 28 marzo 2024 – Dopo il successoscuola per pastori, con domande di partecipazione arrivate da ogni partepenisola per imparare un mestiere in via d’estinzione, anche quest’anno torna il progetto "Pasturs" promosso dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un’iniziativa rivolta ache saranno coinvolti sulla prevenzione ai danni daie per supportare il lavoro di alcune delle migliori aziende zootecniche del Casentino, svolgendo molte delle mansioni quotidiane insieme al pastore. I protagonisti del progetto saranno impegnati con gli allevatori stessi ad adottare misure efficaci di protezione delle greggi, quali ad esempio la sorveglianza diretta, l’utilizzo di cani da protezione del bestiame e l’installazione di recinzioni. Quindici ...