Il racconto dell’incubo | Io | vittima di violenza Ho scelto di denunciare e sono tornata a vivere

(Di giovedì 28 marzo 2024) Empoli (Firenze), 28 marzo 2024 – Quindici minuti per provare a raccontare il disagio, lo smarrimento, il tormento, la paura. Ma anche il coraggio di, il percorso di ascolto e di recupero, e infine, il riscatto. Quindici minuti per dire alle donne vittime diche "nonsole" e che anche a Empoli ciprofessioniste pronte a prenderle per mano, a raccogliere le loro richieste di aiuto. Quindici minuti per ricordare che dal vortice della, uscire si può. Il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite è statoda Edera Rivista per un cortometraggio in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze. Già disponibile su YouTube, il documentario si focalizza sull’operato del Centro antiche da oltre 20 ...