Il ‘Puntofermo’ dei Tiromancino | «Non è avere migliaia di followers che salva dalla solitudine»

(Di giovedì 28 marzo 2024) La necessità di un punto fermo e, insieme, la difficoltà di trovarlo quanto di cercare di esserlo per gli aliti. In un mondo nel quale le relazioni sincere diventano sempre più difficili, icantano quel bisogno umanissimo di un equilibrio che profuma di casa. Si intitola, non a caso, Puntofermo il nuovo singolo scritto da Federico Zampaglione con Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Michele Canova (che ha curato la produzione). E se c’è un passaggio del brano da cui germoglia chiaramente quell’urgenza di certezze non può che essere è un cielo difficile: ne parliamo con il cantautore. Che tempi sono quelli che stiamo vivendo oggi?È un cielo difficile, dico, ed è ovviamente un’immagine metaforica. Ma, visto quello che sta succedendo da un punto di vista geopolitico, speriamo che questi cieli non si riempiano di velivoli poco rassicuranti. In generale, è ...