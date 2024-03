Il Principe di Napoli ospiterà l’opera di arte contemporanea di Mastrovito | cantiere al via tra 10 giorni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Bergamo. Un piano delle valorizzazioni per il prossimo triennio che punta l’attenzione sull’edificio denominatodi. Questo il contenuto della seconda commissione che si è tenuta nella serata di ieri, mercoledì 27 marzo, dove, ad illustrare le delibere l’assessore alla Riqualificazione Francesco Valesini. Tre delibere che racchiudono, in sostanza, i bandi per le assegnazioni del bar attualmente presente all’interno del parco Suardi, in conseguenza dell’apertura del passaggio che avverrà realizzato nelle vicinanze dello stesso con gli Orti di San Tomaso e Piazza Carrara, attraverso percorso in fase di cantierizzazione, per la ristrutturazione della pesterna e del piano terra dell’ex Casello di via Negrisoli, oltre all’atto di trasferimento e alla gestione di un negozio in vicolo Macellerie da p...