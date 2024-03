Il prezzo del caffè aumenta | ma si corre per salvare la tazzina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’inflazione scende, ma i prezzi dell’industria alimentare non sembrano scendere allo stesso modo. Anzi, ora, con la crisi sul Mar Rosso, chissà cosa succederà. È notizia recente che il costo della materia prima più richiesta nei giorni che precedono la Pasqua, il cacao, continua adre e, ad accorgersene oltre che la filiera, sono soprattutto i consumatori che davanti agli scaffali scelgono le uova di cioccolato più piccole per contenere la spesa. Lavazza, ili prezzi no A raggiungere quotazioni record, tuttavia, è anche un altro prodotto molto amato dagli italiani: il. A questo riguardo, però, c'è da dire che i produttori hanno scelto politiche diverse per non andare a impattare fortemente sull’utente finale. Lavazza, per esempio, ha potuto scegliere di limitare l’aumento dei prezzi sui ...