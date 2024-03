Il presepe fuori dal tempo Premana terza al mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Adagiata tra le montagne della Valvarrone e illuminata come undallo spazio e dal. La foto diè lapiù bella delsecondo i cultori del sapere enciclopedico di Wikipedia. Lo scatto è di MaurizioMoro5153, alias Maurizio Moro, fotografo per passione di 73 anni, salito sul terzo gradino del podio del Wiki loves Monuments, il concorso fotografico internazionale più grande al. In gara c’erano 217mila foto, scattate da fotografi di oltre 45 Paesi. "Wiki Loves Monuments rappresenta un’opportunità per la diffusione, promozione e tutela del patrimonio culturale di tutto il", spiegano i volontari dei progetti Wikimedia. Dalla prima edizione, il concorso ha contribuito a documentare milioni di monumenti, con ...