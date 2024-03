Il Prato alla prova Sangiuliano City Ridolfi | Non abbassare la guardia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)di nuovo in campo al Lungobisenzio. Oggi pomeriggio alle 14.30 ilospiterà nel turno pre-pasquale il, altro avversario diretto nella corsa ad evitare i play out del girone D di serie D. I lombardi sono a due lunghezze dalin classifica generale, con 38 punti dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Aglianese, e non hanno particolari patemi d’animo, guardando la distanza con la zona play out. Di sicuro verranno aper non perdere e forse un pareggio potrebbe stare bene ad entrambe le formazioni, in base a come si metterà la partita. Mister, allenatore del, però non vuol saperne di certi discorsi e cerca di tenere tutti sulla corda: "Mancano sei partite e dobbiamo fare più punti possibili ...