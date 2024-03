(Di giovedì 28 marzo 2024) Il prezzo delè inquesta mattina. Il contratto sul Wti in consegna a maggio sale dello 0,52% a 81,77almentre quello delguadagna lo 0,34% a 86,38

L'oro è poco mosso, prezzo spot a 2.196 dollari l'oncia - Il prezzo dell'oro è poco mosso questa mattina, con lievi variazioni al rialzo. Il contratto sul metallo prezioso con consegna a giugno sale dello 0,18% a 2.216,6 dollari l'oncia, mentre il prezzo spo ...ansa

Il petrolio è in rialzo, Brent sopra 86 dollari al barile - Il prezzo del petrolio è in rialzo questa mattina. Il contratto sul Wti in consegna a maggio sale dello 0,52% a 81,77 dollari al barile mentre quello del Brent guadagna lo 0,34% a 86,38 dollari. (ANSA ...ansa

Borse oggi in diretta | Europa attesa positiva, il dollaro si rafforza dopo Waller (Fed): non c’è fretta di tagliare i tassi - Il rendimento del Treasury Usa 10 anni sale al 4,2% dopo che il governatore della Fed, Christopher Waller, ha detto che i recenti dati deludenti sull'inflazione confermano la necessità per la banca ce ...milanofinanza