Il Pd va alle Europee guardando solo a sinistra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 28 marzo 2024) «Volete i voti? Allora tenete conto che c’è una parte della società italiana che non ha rappresentanza» e che «c’è energia a». La mitica “impostazione della campagna elettorale” che un tempo facevano i segretari del Partito l’aveva svolta Massimo D’Alema ai primi di febbraio, a Firenze, in una riunione di “compagne e compagni della Fgci”, l’organizzazione dei giovani comunisti di cui egli fu segretario nella seconda metà degli anni Settanta. Stante la crisi della democrazia («Per il governo Meloni ha votato il ventisette per cento degli aventi diritto al voto») ladeve recuperare chi non ha rappresentanza politica pescando innanzitutto nel mare magnum dell’astensionismo, ingrossatosi via via dopo «la vittoria dell’ideologia ultraliberale». Altro che conquistare il centro («Il gioco è cambiato»), qui si tratta di rifare la ...