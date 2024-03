Il parroco vuole benedire la scuola | il preside dice no

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pesaro, 28 marzo 2024 – Ilchiede l’autorizzazione perlama ilglino. E' quanto accaduto ieri all'istituto comprensivo Statale di Mercatino Conca dove il dirigente scolastico del "Raffaello Sanzio" Flavio Bosio non avrebbe autorizzato i parroci dei Comuni di Mercatino Conca, Monte Grimano Terme e Monte Cerignone a portare la benedizione pasquale in nome della difesa della laicità dell'istituto. Il sindaco Elia Rossi non ha perso tempo a cercare di correre ai ripari avvisando il coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Battistoni che ha presentato una interrogazione urgente al ministro Valditara. “Nonostante gli sforzi fatti dai sindaci per trovare un punto di incontro fra le diverse esigenze - commenta il deputato azzurro in una nota -, tale scelta ci ...