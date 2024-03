Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 28 marzo | Marcello pronto a recarsi in Germania

(Di giovedì 28 marzo 2024) La puntata de Ilche verrà trasmessa giovedì 282024 su Rai 1 non deluderà le aspettative dei tanti fan della soap ambientata a Milano. Nel corso del nuovo appuntamento dello sceneggiato, Hofer invierà le bozze dei contratti a Barbieri,non sarà del tutto convinto di portare avanti il progetto con il ricco imprenditore, pertanto prenderà l’iniziativa diinper vederci chiaro. Silvana annuncerà la sua guarigione a Matteo, e si appresterà a fare ritorno nel capoluogo lombardo. Nel corso della nuova puntata la luce dei riflettori sarà puntata anche su Alfredo e Leonardo che avranno modo di sfidarsi in occasione di una gara ciclistica. Maria nel mentre confiderà alla sua cara amica Irene il sentimento che ad oggi prova ...

