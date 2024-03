Il mio destino intrecciato a quello di Emanuela Orlandi | la rivelazione della sorella di Jovanotti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Anna Cherubini, scrittrice, sceneggiatrice e autrice del libro Diventeremo amiche, edito da Solferino, è stata intervistata da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, nella puntata del 26 marzo: "Il libro parla di un'amicizia che non ha avuto modo di svilupparsi, quella tra me ed", racconta la Cherubini, che è ladi Lorenzo Cherubini,. "Io edsiamo entrambe cresciute in Vaticano, entrambe figlie di due dipendenti del Vaticano, appunto", prosegue Anna Cherubine. "Ci incrociavamo in quell'età in cui le ragazzine sono curiose una dell'altra, si guardano, scambiano qualche parola. Abbiamo parlato di musica, tutte e due studiavamo musica, io pianoforte, lei flauto e pianoforte. Quando dovevo decidere se frequentare la sua stessa scuola di musica lei è scomparsa", ...