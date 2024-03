Il ministro Valditara | La maggioranza degli alunni in classe deve essere italiana E scoppia la polemica

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nelle aule scolastiche «la": basta classi con troppi studenti stranieri. I valori della Costituzione- assimilando la quale si costruisce una società ordinata, altrimenti è «melting pot» - possonoappresi più facilmente se i ragazzi stranieri «studieranno in modo potenziato l’italiano se non lo conoscono bene, se nelle scuole si...

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap, per la proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito sulla Continuità didattica per gli ... (ilgiornale)

Tetto sugli stranieri a scuola, la proposta fa discutere - Il ministro dell'Istruzione Valditara si schiera con il collega di partito e di governo Salvini sulla proposta di limitare la quota di ragazzi stranieri in aula: "L'integrazione avverrà più facilmente ...tgcom24.mediaset

Rocket Gamers: Valditara annuncia il superamento del tetto del 20% di stranieri di Salvini nelle scuole - Il ministro dell’Istruzione propone un tetto per gli studenti stranieri in Italia Matteo Salvini, leader della Lega, ha proposto di stabilire un tetto del 20% di alunni stranieri in ogni classe per ga ...rocketgamers

Le parole di Salvini e Valditara sugli studenti stranieri a scuola sono contro la logica e la matematica - Contro le ipotesi di un tetto alla percentuale di stranieri in classe non c'è solo il buon senso, ma i numeri: in una zona ad alta densità di immigrazione, infatti, è impossibile che questo criterio v ...ilfoglio